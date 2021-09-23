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المشدد 10 سنوات لمتهمين سرقا هاتفا من مواطن بالإكراه

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المشدد 10 سنوات لمتهمين سرقا هاتفا من مواطن بالإكراه المشدد 10 سنوات لمتهمين سرقا هاتفا من مواطن بالإكراه

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، في اتهامهما بسرقة مواطنا بالإكراه في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح ومصطفى أنور.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات ،بعد أن وجهت لهما تهمة السرقة بالإكراه ،وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين أسقفا المجنى عليه أثناء سيره بالطريق العام وأخرج المتهم الأول سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه وشهره في وجه المجني عليه مهددة بطعنه في حال مقاومته مما بث الرعب في نفسه حتى تمكن المتهم الثانى من سرقة هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية.

المصرى اليوم

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