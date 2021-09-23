برشلونة يتعاقد مع موهبة الدوري التركي

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أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الصاعد إيمري ديمير نجم فريق قيصري سبور التركي.

ومن المفترض أن تبلغ قيمة الصفقة ما يزيد عن 2 مليون يورو مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 400 مليون يورو، وسيرتدي إيمري القميص الكتالوني لمدة 5 مواسم.

ويعيش برشلونة فترات غير جيدة تحت ىقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، بسبب التراجع الفني وسلسلة النتائج السلبية التي كان آخرها التعادل مع غرناطة في الدوري الإسباني والخسارة أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في افتتاحية دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أرووبا.