تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات.. رابط التسجيل والضوابط

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بدأ تلقي طلبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، حيث بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تلقي طلبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات اعتبارا من اليوم ، وحتي 27 سبتمبر الجاري.

وذكر السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، بأن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات يتم في حدود النسبة المقررة 10% من إجمالي الأعداد المُقرر قبولها بالكليات من حملة الثانوية العامة المصرية.

تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2020-2021 - صورة أرشيفية

تنسيق الدبلومات الفنية 2021

حيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

وقال ان التنسيق الإلكتروني لـ الدبلومات الفنية 2021 يتم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق على الرابط التالي http://www.tansik.egypt.gov.eg/

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات (ضوابط ومفاهيم)

ونذكر لكم ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات والتي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالآتي :

١- دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات

‫تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات‎



أولا: دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) وذلك للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر

ثانيا: دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصنـاعية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك للطلاب الحاصلين على 60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز للطلاب الحاصلين على 60 ٪ فأكثر

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية “فنيات تمريض” بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات للطلاب الحاصلين على 75 % فأكثر.

٢- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية

إما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

تنسيق الدبلومات الفنية بمكاتب تنسيق جامعة المنصورة، 20 أغسطس 2016. - صورة أرشيفية

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021



ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2021 ، تسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي الرابط التالي اضغط هنـــــــــا.

طريقة التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2021



يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي :

أولا: الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( 3- 5) سنوات

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق tansik.egypt.gov.eg

يحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي…. ( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج

باستمارة النجاح كما يلي: س / 000000

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه

ثانيا: الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق .www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الدبلومات الفنية 2021