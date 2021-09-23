محافظ مطروح يوافق على شروط الالتحاق بمدرسة الثانوية الزراعية الجديدة ببراني

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وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الشروط المنظمة للالتحاق بمدرسة براني الفنية الزراعية المشتركة الجديدة نظام الثلاث سنوات لهذا العام 2021 /2022 تخصص تنمية المراعي والثروة الحيوانية كأول تخصص من نوعه على مستوى الجمهورية، بعد موافقة وزارة التربية والتعليم على فتح المدرسة هذا العام في إطار دعم التعليم الفنى باعتباره القاطرة البشرية لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع المحلى، وذلك وفق بروتوكول التعاون المشترك والمثمر بين محافظة مطروح ومديرية التربية والتعليم بمطروح ومركز تنمية موارد مطروح خلال الشهر الماضى.

وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان شروط القبول بالمدرسة :

1_ ان يكون الطالب مصري الجنسية.

2_ ان يكون من ابناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح

3- الحصول على مجموع الإعدادية في ذات العام لايقل عن 175 درجه من ادارة براني التعليمية فقط.

4- إلا يزيد السن في 1 /10/ 2021 عن 18 عام .

5- اجتياز الاختبار الالكتروني.

6- اجتياز المقابلة الشخصية وكشف الهيئة بنجاح.

7- يتم قبول عدد 20 طالب و20 طالبه.

8- سيتم الاعلان عن مواعيد تقديم الملفات والاختبارات والمقابلات على صفحه مديريه التربية والتعليم بمطروح

المستندات المطلوبة:

* صورة طبق الاصل من الشهادة الإعدادية 2021 موضح بها الدرجات لكل ماده

*صورة من شهاده الابتدائية

*صورة من شهاده ميلاد الطالب

*صورة شخصيه للطالب

*شهاده حسن سير وسلوك من المدرسه الإعدادية ( أ صل )

على أن تقدم ملفات الطلاب مستوفاه الشروط بإدارة براني التعليمية من قبل اولياء الامور ولا ينظر لأي ملف يقدم مباشره للمدرسة.