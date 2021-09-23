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بالصور .. مسيرة "هي لنا دار" للجهات الحكومية والأهلية والتطوعية في الخرج

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نظمتها لجنة التنمية السياحية واستمرت لأكثر من ساعة.. وسط تفاعل المواطنين

بالصور .. مسيرة

انطلقت عصر اليوم الخميس في محافظة الخرج فعالية "المسيرة" تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 91، من تنظيم لجنة التنمية السياحية وبمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية التي زينت مركباتها بالأعلام والعبارات الوطنية وصوراً للملك سلمان وصوراً لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشارك في المسيرة التي استمرت لأكثر من ساعة ابتداءً من جوار بلدية الخرج وامتداد على طريق الملك عبدالله ذهاباً وإياباً كلٌّ من "قيادة المنطقة الوسطى، كافة قطاعات الأمن العام، وبلدية الخرج، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومستشفى الملك خالد، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام"، كما شاركت عدد من الفرق الرياضية التطوعية مثل "متحدون الخرج للدراجات النارية، وقروب السيارات الكلاسيكية، وفريق الخرج باكرز".

وشهدت "المسيرة" تواجد وتفاعل كبير من المواطنين الذين حضور حاملين الأعلام ولافتات مزينة بأجمل العبارات الوطنية على جنبات الطريق للمشاركة والاحتفال اليوم الوطني الـ 91.

جدير بالذكر أن محافظة الخرج استعدت للاحتفال باليوم الوطني الـ 91 باكورة من الفعاليات الترفيهية والتراثية المنوعة، تحت تنظيم لجنة التنمية السياحية ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ومن ضمن هذه البرامج والفعاليات "المسيرة على طريق الملك عبدالله، وفعالية القافلة الصحية للتبرع بالدم، وفعالية عمار يا دارنا في مجمع الحديثي مول، وفعالية ملحمة وطن في حديقة الملك عبدالعزيز، ومعالم القرية التراثية في حي المحمدية، ومعرض تاريخ وحضارة في جامعة الأمير سطام".

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

بالصور .. مسيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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