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مطروح : تعيين 41 شابا من ذوى الهمم بالقطاع الخاص

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مطروح : تعيين 41 شابا من ذوى الهمم بالقطاع الخاص مطروح : تعيين 41 شابا من ذوى الهمم بالقطاع الخاص

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن توفير41 فرصة عمل في القطاع الخاص لذوى الههم والعزيمة من الشباب من أبناء محافظة مطروح من الجنسين تعييناً دائماً ومؤقتاً، وذلك من الذين تقدموا من خلال مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح مع استيفاء نسبة الـ5% المقررة بالقانون.

أوضح عاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح أن مكتب عمل مطروح بالمديرية قام بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لتلك الفئة ضمن مبادرة وزارة القوى العاملة ( بكم أجمل)، ونجح في تعيين 41 من شباب المحافظة من ذوى الهمم (ذكورا وإناثا) تعيينا فعلياً دائما ومؤقتا للتيسير على الشباب ومساعدتهم على إيجاد مورد رزق لهم.

المصرى اليوم

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