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استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام أسرة سورية مكونة من 10 أفراد، لتقديم الدعم والمساندة لهم، مؤكداً «أنتم في بلدكم الثاني مصر»، جاء ذلك عقب العثور على أحد أفرادها وهي الطفلة «آية» المعاقة ذهنياً بأحد شوارع مدينة شبين الكوم في حالة صحية صعبة، في إطار المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الأسر وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

استمع المحافظ من والد الطفلة عن الحالة الصحية للأسرة وظروفهم المعيشية الصعبة، حيث أنهم مقيمين حالياً بشقة بقرية البتانون التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم وليس لديهم مصدر رزق ثابت، وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدات مالية عاجلة لهم، بالإضافة إلى تسليمهم شنط مواد غذائية وعينية تساعدهم على متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية، وكذا صرف ألحفة فايبر وبطاطين لحمايتهم من برد الشتاء .



كما كلف المحافظ مديرة إدارة شؤون المرآة بدءً من الأسبوع القادم بعمل زيارات دورية للأسرة وإعداد تقرير بكافة متطلباتها وإحتياجاتها الضرورية لتوفيرها بهدف خلق حياة كريمة لهم، كما أمر المحافظ بتوفير سيارة ومندوب من العلاقات العامة لإصطحاب 3 أفراد من الأسرة ونقلهم إلى مستشفى الرمد ومستشفي شبين الكوم التعليمي لعمل كافة الفحوصات الطبية الشاملة لهم نظراً لظروفهم الصحية، موجهاً بضرورة التواصل مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين لتسهيل إجراءات استخراج الأوارق اللازمة لهوية للأسرة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير أماكن لصغار الأسرة وإلحاقهم بإحدي المدارس التعليمية بعد تحديد أعمارهم حرصاُ على مستقبلهم .



وأكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للحالات من ذوي الظروف الإنسانية والأولى بالرعاية في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.