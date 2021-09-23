محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرارات زيارته لقرية النصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا للوقوف على الموقف التنفيذى لتوجيهاته بقرية النصر غرب مرسى مطروح خلال زيارته الشهر الماضى للتيسير على المواطنين وتلبية مطالبهم في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، بحضور الاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ورؤساء ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية وممثلين عن أهالى القرية.



ففى قطاع الصحة تم الإشارة إلى بدء إعادة رفع كفاءة الوحدة الصحية في نوفمبر القادم مع توجيه مزيد من العيادات المتنقلة إلى قرية النصر كما وجه محافظ مطروح بدعم أطقم العمل بالوحدة وتشغيل مكتب صحة لخدمة أهالى القرية والقرى والتجمعات المجاورة. وفى مجال الآبار تمت الموافقة على اقامة خطة تحلية مياه آبار للقرية بالتنسيق مع مركز التنمية المستدامة. كما تم الإشارة إلى تنفيذ 13 بئر مياه بقرية النصر و27 بئر أخرى بتجمع الشولحى التابع للقرية في خطة 20/2021، وجارى تنفيذ 10 آبار نشو متوسط 100م3 و2 بئر رومانى بقرية النصر، و12 بئر نشو و6 آبار رومانى بالشولحى بخطة 2021/2022، وتم عرض إقامة 20 بئر ممن خلال التعاون مع احدى مؤسسات المجتمع المدنى و40 بئر أخرى من خلال جهاز التعمير و20 بئر من خلال مديرية التضامن الاجتماعى لخدمة مزيد من أهالى القرية.



وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى إلى أنه جارى انشاء 1900 بئر هذا العام بزيادة عن خطة العام الماضى والمدرج بها 1200 بئر. مقترح إنشاء 12 بئر و3 خزانات من خلال منحة ايفاد، وفى قطاع الكهرباء وجه محافظ مطروح بتكثيف أعمال الصيانة للأعمدة والأسلاك وتركيب العوازل مع منع التعديات على الكهرباء تحقيقا لاستقرار التيار الكهربى بالقرية.



كما وافق محافظ مطروح على إقامة ملعب خماسى لأهالى القرية ضمن مساحة 1500 م2 مقترح تخصيصها لأقامة مركز شباب لخدمة اهالى القرية، كما وافق الدكتور على مصيلحى وزير التموين على إعادة تشغيل مستودع الدقيق البلدى بالقرية بطاقة 4 طن شهرياً. كما وجه محافظ مطروح بدراسة تخصيص موقع لإقامة وحدة اجتماعية لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة للتيسير على المواطنين خاصة من كبار السن، مع فتح مكتب مؤقت بالوحدة المحلية لحين الانتهاء من التخصيص واقامة الوحدة الجديدة.



أكد محافظ مطروح استمرار الجوالات الميدانية لمتابعة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه جارى حصر كافة مطالب واحتياجات القرى على مستوى جميع مدن المحافظة لادراجها ضمن المشروعات المقترحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة مع دخول مطروح المرحلة القادمة للتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.