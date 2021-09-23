رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى برنامج الشراكة مع «بواتييه» الفرنسية

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استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ممثلي معهد إدارة الشراكات بجامعة بواتييه بفرنسا، بمقر جامعة عين شمس، لمناقشة سبل توسيع مجالات الشراكة بين الجامعتين حيث تبادل الطرفين الحديث عن مستقبل الشراكة وكيفية البناء على النجاح الذي تحقق في مرحلة البكالوريوس عن طريق التوسع في مجال الدراسات العليا باضافة ماجستير أو أكثر ويكون ذو شهادة مزدوجة من الجامعتين لتحقيق مزيد من الاستفادة لخريجي قسم اللغة الفرنسية بكلية التجارة.

أشاد المتيني، خلال اللقاء بالشراكة الناجحة بين جامعة عين شمس وجامعة بواتييه، التي بدات منذ أكثر من عشرين عاماً، متمنيا فتح مجالات أوسع للشراكة بين الجامعتين من خلال التوسع في بحوث الدراسات العليا المشتركة، منح درجة الماجستير المزدوجة بين الجامعتين.

وأشار الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، إلى أن الكلية تعتز بالشراكة التى تهدف إلى إعداد كوادر من الخريجين في مجالات الإدارة المختلفة وتطبيقات المحاسبة والمراجعة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة احتياجات سوق العمل، فمن خلال الشراكة يحصل طلبة القسم الفرنسي بكلية التجارة في نهاية الفرقة الثالثة على ليسانس في علوم الادارة من معهد ادارة الشراكات بجامعة بواتييه، بالإضافة إلى حصول الخريجين في نهاية الفرقة الرابعة على بكالوريوس التجارة محاسبة أو ادارة أعمال من جامعة عين شمس.

في نهاية اللقاء استقبل رئيس الجامعة ممثلي خريجي القسم الفرنسي بكلية التجارة لعام 2020/2021 والذين تسلموا شهادات الليسانس من جامعة بواتييه لتهنئتهم بهذا النجاح متمنياً لهم مزيد من التقدم في حياتهم العملية، وتم التقاط صور تذكارية معهم.