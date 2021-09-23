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تدريب 133 من العاملين بالمحليات على 3 دورات بمركز التنمية المحلية الأسبوع المقبل

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تدريب 133 من العاملين بالمحليات على 3 دورات بمركز التنمية المحلية الأسبوع المقبل تدريب 133 من العاملين بالمحليات على 3 دورات بمركز التنمية المحلية الأسبوع المقبل

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ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، ٣ دورات جديدة، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية وتعزيز قدراتهم بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.


وقال بيان صحفي، الخميس، إن الدورات تشمل تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والتخطيط العمرانى في مجال تطوير العشوائيات، ودورة استثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف، إضافة إلى دورة إعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يستفيد من الدورات 133 متدربا من جميع المحافظات.

قال الوزير، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات على مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكداً سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في اصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

المصرى اليوم

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