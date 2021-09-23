★ ★ ★ ★ ★

الرياض – مباشر: قامت وكالة موديز لخدمة المستثمرين، اليوم الخميس، برفع التقييم الائتماني الأساسي لشركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) إلى الفئة A1 من الفئة a2، مؤكدة تصنيف الُصدر طويل الأجل A1، كما أكدت الوكالة أيضا التصنيف الأساسي غير المدعوم بأصول لشركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة عند A1.

وقالت موديز، في تقريرها، إن النظرة المستقبلية على جميع التصنيفات لشركة "إس تي سي" لا تزال سلبية، مبينة أنه بعد الترقية إلى A1، أصبحت الشركة الآن واحدة من أفضل مشغلي الاتصالات على مستوى العالم، فيما تعد احتمالية ترقية التقييم الائتماني الأساسي للشركة إلى aa3 منخفضة؛ بسبب حجم الشركة وتركيزها في المملكة.

وأضافت الوكالة، أن رفع التقييم الائتماني الأساسي لشركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) إلى A1 يعكس الملف المالي المتحفظ للشركة وقدرة الشركة على الحفاظ على مقاييس قوية على الرغم من بعض الأوقات الصعبة، بما في ذلك انهيار أسعار النفط في 2015-2016 ومؤخراً جائحة فيروس كورونا.

وأشارت موديز، إلى أن ديون شركة الاتصالات السعودية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل منهجي ظلت أقل من مرة واحدة، هذا على الرغم من أن شركة الاتصالات السعودية هي دافع منتظم للأرباح وتستثمر باستمرار في النفقات الرأسمالية للحفاظ على بنيتها التحتية وتحديثها.

ولفتت موديز، إلى أن "إس تي سي" في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة، مشيرة إلى أن هذا القطاع من القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها حكومة المملكة؛ من أجل تنمية الاقتصاد غير النفطي وتقليل اعتمادها على النفط.

ونوهت الوكالة بأنها تصنف شركة الاتصالات السعودية على أنها جهة إصدار مرتبطة بالحكومة؛ بسبب ملكيتها الحكومية غير المباشرة البالغة 76.2%، مبينة أن تصنيف الشركة الائتماني طويل الأجل للجهة المصدرة A1 يعكس جدارة الائتمان المستقلة.

وأوضحت موديز، بأن السيولة القوية لشركة الاتصالات السعودية من خلال رصيد نقدي قوي قدره 7.7 مليار ريال (2.1 مليار دولار) اعتبارا من 30 يونيو/ حزيران 2021 وتوقعات وكالة موديز بتوليد أموال قوية من العمليات بقيمة 22.2 مليار ريال (5.9 مليار دولار) على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة أيضا.

وقالت إن شركة الاتصالات السعودية تمتلك مصادر سيولة إضافية متاحة، والتي تشمل مرابحات قصيرة الأجل بإجمالي 2.9 مليار ريال (800 مليون دولار) اعتبارا من يونيو/ حزيران 2021، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى 3.9 مليار ريال سعودي أخرى (1 مليار دولار) في شكل استثمارات بصكوك أصدرتها الحكومة.

وأردفت الوكالة، بأن أي توسع للشركة خارج المملكة العربية السعودية في الأسواق ذات التصنيف السيادي المنخفض أو حيث يكون الإطار التنظيمي أقل دعما مقارنة بالمملكة العربية السعودية يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الشركة لمكانتها القوية والرائدة في سوقها المحلي.

وقال نائب رئيس وكالة موديز، محلل أول ومحلل السوق المحلي في شركة الاتصالات السعودية، جوليان حداد، إن ترقية البرنامج الائتماني الخاص بشركة الاتصالات السعودية تعكس سجل الشركة في الحفاظ على ملف مالي متحفظ على مر السنين وقدرتها على الحفاظ على مقاييس مالية قوية جدا، كما يعكس هذا التحديث مكانة شركة الاتصالات السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات السعودي، والذي يتمتع بفرص نمو كبيرة.

ترشيحات:

الاتصالات السعودية تجمع 3.62 مليار ريال من اكتتاب "إس تي سي حلول"

الاتصالات السعودية تسعى لتدبير تمويل بـ 1.1 مليار دولار لإتمام صفقة فودافون مصر

الاتصالات السعودية تقرر توزيع ملياري ريال على المساهمين عن الربع الثاني