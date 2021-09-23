يوم الوطن.. "آل سرور": نهضة الأمم لا تستقيم إذا لم تُبْنَ على أسس أصيلة

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أكد أن هناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وأنفسنا

قال المدير التنفيذي لتراحم الباحة علي بن جمعان بن عبدالله آل سرور: إن نهضة أي أمة لا تستقيم إذا لم تُبْنَ على أسس أصيلة وبنيان متين، ونحن في المملكة نتذكر بداية قصة مجدنا ونعتز بما لدينا من قيم تشكل فيما بينها لبنات هذا البنيان المتين.

وأضاف: وها هو موعدنا يتجدد كل عام لترجمة حبنا ووفائنا وولائنا لوطننا المعطاء وقيادته الحكيمة حيث تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر من كل عام والذي يوافق ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.

وتابع: إننا في يومنا الوطني الواحد والتسعون لهذا العام 1443هـ (هي لنا دار) نقف وقفة اهتمام لمراجعة ما نؤديه من أدوار وما نتحمله من مسؤوليات ضمن منظومة الوطن المتكاملة، آخذين في الاعتبار القيم التي تأسست عليها هذه البلاد المباركة.

وقال: إن هذا الاحتفال ليس إلا جزءاً يسيراً نرد من خلاله الجميل لوطننا وقادته الذين وضعوا المواطن في قلب كل خطط التنمية وأعمال التطوير، ووفروا له سبل العزة والتمكين والأمن والاستدامة إن الوطن الذي ننشده لا يكتمل إلا بتكامل أدوارنا، سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي.

وختم: هناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك في الوطن الذي ننشده، سنعمل باستمرار من أجل تحقيق الآمال والتطلعات، وسنسعى إلى تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إلا بتحمل كل منا مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال وقطاع غير ربحي بالتوافق مع رؤية 2030.