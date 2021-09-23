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«أفشة» يعلق على خسارة السوبر

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«أفشة» يعلق على خسارة السوبر «أفشة» يعلق على خسارة السوبر

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نشر محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى «انستجرام»، تعليقا على خسارة فريقه لبطولة كأس السوبر المصرى عقب الهزيمة أمام الطلائع مؤخرا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3- 2.

وكتب قفشة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، «تظهر معادن البشر عندما يضيق بنا الطريق وتحاصرنا الظروف».

وأهدر أفشة ركلة جزاء، كما اهدر كلا من محمد شريف وبدر بانون، أمام الطلائع، ليتوج الفريق العسكر بأول بطولة له في تاريخه على حساب النادى الاهلى.

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المصرى اليوم

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