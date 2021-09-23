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مدير "تعليم القريات" يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ91

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مدير "تعليم القريات" يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ91 مدير "تعليم القريات" يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ91
أكد أن المملكة امتد خيرها وعطاؤها لكل الدول العربية والإسلامية وقوفاً مع الحق

مدير

‬قال مدير التعليم بالقريات، د. محمد بن عبدالله الثبيتي: إن يومنا الوطني 91 هذا العام يأتينا ونحن نستذكر معه مؤسس هذه البلاد وباني نهضتها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-وكيف تكونت هذه الدولة المباركة التي حباها الله سبحانه وتعالى بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والقوة الإسلامية العظمى وصولاً إلى هذا العهد الزاهر.

ورفع "الثبيتي" التهاني بمناسبة هذا اليوم الوطني المجيد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث نرفل بثوب الأمن والأمان ورغد العيش ليبقى المواطن والمقيم على حد سواء في ينابيع من الخير والعطاء والبناء وتشييداً في كل مناحي الحياة يداً بيد بل إن المملكة امتد خيرها وعطاؤها لكل الدول العربية والإسلامية ووقوفاً مع الحق وتبني قضاياها الإسلامية من منطلق دورها الإسلامي الكبير لنكرر بأن الوطن هو الحضن الدافئ والذي لا يمكن بدونه عيش أو طمأنينة فليحفظ الله وطننا وقيادته وشعبه الكريم الأبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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