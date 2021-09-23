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تنسيق الجامعات .. تعرف على مواعيد تنسيق المرحلة الثانية بالقبول بالجامعات الخاصة

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تنسيق الجامعات .. تعرف على مواعيد تنسيق المرحلة الثانية بالقبول بالجامعات الخاصة تنسيق الجامعات .. تعرف على مواعيد تنسيق المرحلة الثانية بالقبول بالجامعات الخاصة

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أعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة عن بدء أعمال المرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، في العاشرة من صباح السبت المقبل الموافق 25/9/2021، وتمتد لمدة 3 أيام، وتنتهي في الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 27/9/2021، على أن يتم إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 28/9/2021.

ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفدوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة https://www.cpnu-admission.edu.eg/ على أن يكون التقدم وفقاً للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولى وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.

المصرى اليوم

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