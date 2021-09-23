أخبار عاجلة

كافأهم بـ«قوس قزح».. حوت يفاجئ وفودا أستراليين خلال رحلة بحرية (فيديو) -
4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لـ2021 -
3 طرق لمنع «الاحتراق النفسي» أثناء العمل من المنزل -
بـ«أحلى ونص»..عمرو دياب الأكثر استماعا في سبتمبر -
بضاعتهم ردت إليهم ..استراليا تتنازل عن ملكية أقدم غابة في العالم للسكان الأصليين -
«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك في مائدة «الوطنية لحقوق الإنسان» -
«إكسبو دبي»: أوركسترا الفردوس النسائية تقدم أعمالها بقيادة الموسيار إيه.آر. رحمان -
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية -
استشاري جراحة عظام يكشف أسباب خشونة "صابونة الركبة" -
"السوق المالية": الموافقة على طرح أسهم شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الموازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ينهي الشوط الأول متقدمًا على الأهلى فى قمة دوري كرة اليد

Print
الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا على الأهلى فى قمة دوري كرة اليد ينهي الشوط الأول متقدمًا على الأهلى فى قمة دوري كرة اليد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تفوق الفريق الأول لكرة اليد بنادى على نظيره الأهلى فى الشوط الأول بنتيجة 17 - 13 فى المباراة التي تجمع الفريقين اليوم في إطار الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى الحالى 2021 / 2022، وذلك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويسعى كلا الفريقان إلى تحقيق الفوز، حيث يرغب الأهلى فى الثأر من الزمالك بعدما نجح الأبيض فى الفوز بلقب السوبر الأفريقيى بنتيجة 28 - 27.

فيما يأمل الزمالك فى تأكيد جدارته على حساب الغريم التقليدى وضمان صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق ماراثون انتخابات الزمالك بندوة «زادة»

انطلاق ماراثون انتخابات الزمالك بندوة «زادة»

الزمالك يستفسر عن موقف التصويت لأعضاء الجمعية العمومية

الزمالك يستفسر عن موقف التصويت لأعضاء الجمعية العمومية

لاعبو الزمالك يهددون بالتصعيد.. وكارتيرون لإدارة النادي: «عندنا مباراة في أفريقيا»

لاعبو الزمالك يهددون بالتصعيد.. وكارتيرون لإدارة النادي: «عندنا مباراة في أفريقيا»

محمود علاء : «محدش ساعد الزمالك غير لاعبيه وجمهوره»

محمود علاء : «محدش ساعد الزمالك غير لاعبيه وجمهوره»