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تفوق الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى فى الشوط الأول بنتيجة 17 - 13 فى المباراة التي تجمع الفريقين اليوم في إطار الجولة الثالثة بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى الحالى 2021 / 2022، وذلك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويسعى كلا الفريقان إلى تحقيق الفوز، حيث يرغب الأهلى فى الثأر من الزمالك بعدما نجح الأبيض فى الفوز بلقب السوبر الأفريقيى بنتيجة 28 - 27.

فيما يأمل الزمالك فى تأكيد جدارته على حساب الغريم التقليدى وضمان صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد.