كريم بنزيما يعانق رقماً غير مسبوق في القرن الـ 21

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يعزف الفرنسي كريم بنزيما على أوتار المجد مع فريق ريال مدريد منذ انضمامه لصفوفه قبل نحو 10 سنوات.

ومنذ رحيل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني بات كريم بنزيما هو حامل هم الفريق الأول والمسؤول عن تعويض العجز الهجومي الذي خلفه رحيل رونالدو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس عن أن كريم بنزيما حقق رقماً قياسياً تاريخياً في بطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا الموسم بعد مرور 6 جولات من عمر الليجا.

وبات كريم بنزيما أول لاعب في القرن الـ 21 يساهم في 15 هدفاً مع فريقه، في أول 6 مباريات من الدوري الإسباني.

وحتى الآن سجل كريم بنزيما 8 أهداف مع فريق برشلونة كما ساهم في صناعة 7 أهداف لزملائه في الفريق.

وسجل كريم بنزيما ثنائية لفريق ريال مدريد مساء الأربعاء في مرمى ريال مايوركا في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 6-1.