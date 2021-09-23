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سبب انسحاب اليابان من تنظيم النسخة القادمة لبطولة كأس العالم للأندية بسبب جائحة كوفيد -19 في البلاد مأزقا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتصبح البطولة على مشارف التأجيل أو الإلغاء في حال عدم توفر البديل المناسب.

وتقدمت عدة دول بطلب استضافة البطولة بعد تأكيد فيفا انسحاب بلاد الساموراي من تنظيم النسخة القادمة لبطولة الأندية.

ويعتبر كأس العالم للأندية من البطولات المعتمدة للاتحاد الدولي حيث أقيمت أول نسخة عام 2000، ولم تقام من 2001 إلى 2005 لأسباب تسويقية.

يعتبر نادي ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، حيث فاز بالبطولة أربعة مرات ويحمل كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة من لاعب واحد في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث سجل سبعه أهداف يتبعه كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز كل منهم خمسة أهداف ثم دنيلسون البرازيلي وأبوتريكة حيث سجل كلاً منهم أربعة أهداف.

وكان لويس سواريز اللاعب الأكثر تسجيل عدد من الأهداف في بطولة واحدة حيث سجل جميع أهدافه الخمسة في بطولة 2015، وكان وائل جمعة صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات التي لعبها حيث لعب 11 مباراة، يتبعه تشافي وفالديس وبويول لاعبو نادي برشلونة الإسباني بست مباريات.

النادي الأهلي المصري شارك في ست نسخ كان أبرزها احتلال المركز الثالث في البطولة عامي 2006 و2020.

تعد قطر من أولى الدول المرشحة لاستضافة البطولة لا سيما وأن النسخة الأخيرة أقيمت في الدوحة بحضور جماهيري وحققت نجاحًا كبيرًا في رغبة منها أيضأ في تأكيد جاهزيتها لبطولة كأس العالم 2022.

كما تقدمت الإمارات ببيان رسمي صدر من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باستعدادهم الكامل لاستضافة البطولة على ملاعبها هذا الموسم حيث سبق للإمارات استضافة البطولة أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.

جنوب أفريقيا دخلت أيضا على خطى الدول التي رغبت باستضافة البطولة أيضا عطفا على ما تملكه من إمكانيات وملاعب مؤهله للغاية للعب أي بطولة على أرضها وفي حال إسناد الفيفا البطولة لجنوب أفريقيا ستكون المرة الأولى في تاريخها.

وطلبت المملكة العربية السعودية من الاتحاد الدولي إسناد البطولة لها حيث أكد الاتحاد السعودي جاهزيته في حال وقع الاختيار عليها.

البرازيل أيضا تناقش فكرة التقدم بطلب للعب البطولة على أرضها لكن لم يتم ذلك بشكل رسمي إلى الآن.

الاتحاد الدولي لم يعطي الضوء الأخضر لأي دولة لشرف استضافة هذه النسخة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن الأهلي المصري يمثل قارة أفريقيا في البطولة للعام الثاني على التوالي، بينما يمثل نادي تشيلسي قارة أوروبا، ونادي اوكلاند سيتي النيوزيلندي بناءا على ترشيح اتحاد اوقيانوسيا، في انتظار انتهاء بطولة دوري الأبطال في أمريكا الجنوبية وآسيا وبطل الدوري للدولة المنظمة ليكتمل عقد الفرق المشاركة.