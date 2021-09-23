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موعد مباراة برشلونة وقادش اليوم الخميس 23 سبتمبر في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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موعد مباراة برشلونة وقادش اليوم الخميس 23 سبتمبر في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة موعد مباراة برشلونة وقادش اليوم الخميس 23 سبتمبر في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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في مباراة صعبة يحل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس، 23 سبتمبر، ضيفاً على نظيره قادش على أرض ملعب رامون دي كارانزا في مباراة صعبة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة برشلونة أمام قادش عند الساعة 10 مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب رامون دي كارانزا.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، بينما يقبع قادش في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

ويخوض برشلونة المباراة بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز لتصحيح الأوضاع من جديد، بعد التعادل في الجولة الماضية مع غرناطة وقبلها الخسارة بثلاثية أمام بايرن ميونخ على ملعب كامب نو ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وينتظر أن يخوض الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا وجيرارد بيكيه وروناد آراخو وسيرجينو ديست.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وفيليبي كوتينيو.

في خط الهجوم: يوسف ديمير ولوك دي يونج وممفيس ديباي.

ويتم نقل مباراة برشلونة وقادش اليوم الخميس عبر قنوات

beIN Sports 1 HD Premium

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 1

beIN Sports Fr 4 HD max

C More Fotball

LaLiga TV Bar

Eleven Sports 1 HD

Arena Sport 6 HD Croatia

beIN Sports Connect

LaLiga TV HD uk

C More Sport 1 HD fin

Look Sport RO 3 HD

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