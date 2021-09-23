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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، عن جدول بطولة دوري المرتبط للممتاز “أ”.

وقُسمت الفرق المشاركة وعددها 16 فريقا إلى أربع مجموعات وفقًا للترتيب النهائي للفرق مع نهاية الموسم الماضي.

وجاء الزمالك في المجموعة الأولى بجوار فرق الجيش ومصر للتأمين والشمس.

ومن المقرر أن يبدأ الدور التمهيدي بخوض مواجهات الذهاب ابتداءً من يوم 14 أكتوبر المقبل على أن ينتهي بخوض آخر مواجهات الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.

وأشارت لجنة المسابقات إلى أن المباريات ستقام بدون حضور جماهيري لحين الحصول على موافقة الجهات المعنية بدخول الجماهير.