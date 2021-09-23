أخبار عاجلة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ميليشيا "حزب الله" اللبنانية -
استشاري جراحة عظام يكشف أسباب خشونة "صابونة الركبة" -
"السوق المالية": الموافقة على طرح أسهم شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الموازية -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية من مشروع فتح النطاق العريض لقطاع الأعمال -
التحالف الإسلامي العسكري يشارك في معرض الكتاب -
"الثقافة والفنون" و"إعلاميون" والأسر الاقتصادية يطلقون فعاليات يوم الوطن -
طراد "فارياغ" وغواصة "أومسك" النووية يغرقان سفينة في المحيط الهادي بصواريخ مجنحة -
رئيس «الإسكندرية السينمائي» يفتح النار: «الجونة بيدفع ملايين لشراء أفلام وإحنا ولا مليم» -
صفية العمرى تكشف حقيقة اعتزالها الفن -
أهلي 2006 يجرب لاعبيه أمام المقاصة وديًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بسبب شيكابالا.. الجبلاية تستقر على تعديل لائحة العقوبات

Print
بسبب شيكابالا.. الجبلاية تستقر على تعديل لائحة العقوبات بسبب شيكابالا.. الجبلاية تستقر على تعديل لائحة العقوبات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر مسوؤلو اتحاد الكرة على تعديل لائحة العقوبات الخاصة ببطولتي الدورى والكأس والسوبر المحلي، وذلك خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي أكده عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف داخل أروقة اتحاد الكرة.

وقال الشوربجي في تصريحات تليفزيونية: «قمت بإبلاغ أعضاء اللجنة الثلاثية بأنه يجب تعديل بعض البنود في لائحة العقوبات، مثل منع اللاعبين الموقع عليهم عقوبات بإيقاف أقل من 6 مباريات من الاستئناف على القرار».

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت قرارًا بتخفيض عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد إلى 8 مباريات بدلاً من 8 أشهر، وغرامة مالية 250 ألف جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق ماراثون انتخابات الزمالك بندوة «زادة»

انطلاق ماراثون انتخابات الزمالك بندوة «زادة»

الزمالك يستفسر عن موقف التصويت لأعضاء الجمعية العمومية

الزمالك يستفسر عن موقف التصويت لأعضاء الجمعية العمومية

لاعبو الزمالك يهددون بالتصعيد.. وكارتيرون لإدارة النادي: «عندنا مباراة في أفريقيا»

لاعبو الزمالك يهددون بالتصعيد.. وكارتيرون لإدارة النادي: «عندنا مباراة في أفريقيا»

محمود علاء : «محدش ساعد الزمالك غير لاعبيه وجمهوره»

محمود علاء : «محدش ساعد الزمالك غير لاعبيه وجمهوره»