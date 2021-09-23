بسبب شيكابالا.. الجبلاية تستقر على تعديل لائحة العقوبات

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استقر مسوؤلو اتحاد الكرة على تعديل لائحة العقوبات الخاصة ببطولتي الدورى والكأس والسوبر المحلي، وذلك خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي أكده عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف داخل أروقة اتحاد الكرة.

وقال الشوربجي في تصريحات تليفزيونية: «قمت بإبلاغ أعضاء اللجنة الثلاثية بأنه يجب تعديل بعض البنود في لائحة العقوبات، مثل منع اللاعبين الموقع عليهم عقوبات بإيقاف أقل من 6 مباريات من الاستئناف على القرار».

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت قرارًا بتخفيض عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك إلى 8 مباريات بدلاً من 8 أشهر، وغرامة مالية 250 ألف جنيه.