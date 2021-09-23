«الزراعة» : فحص وعلاج أكثر من 5 آلاف رأس ماشية مجانًا في قرى مبادرة حياة كريمة بدمياط

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تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الخميس، أعمال القافلة البيطرية بقرية الإسماعيلية بمحافظة دمياط، حيث التقت بالدكتور هاني حسن، رئيس القافلة، بمقر المحافظة، وقدمت له درع المحافظة التذكاري، وطالبت بتكرار هذه القوافل البيطرية المجانية إلى محافظة دمياط، كما أشادت بأعمال القافلة البيطرية في مساعدة المربين من مخاطر الأمراض الوبائية.

وقال د. هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه تم التعاون بين معهد التناسليات الحيوانية ومعهد الصحة الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية وبحوث الإنتاج الحيواني على تنفيذ قافلة بيطرية مجانية إلى قرى مركز كفر سعد، المُدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة دمياط، وذلك لمدة 7 أيام.

وأضاف «حسن» أن القافلة استمرت لمدة أسبوع في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة قامت بفحص وعلاج 5052 حيوانًا، وتدريب 28 طبيبًا بيطريًا من أبناء دمياط، وبلغ عدد المستفيدين من أبناء كفر سعد ما يقرب من 1500 مستفيد من صغار المربين.