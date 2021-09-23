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محافظ الوادي الجديد يبحث المنظومة الصحية بمستشفى الخارجة التخصصي

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محافظ الوادي الجديد يبحث المنظومة الصحية بمستشفى الخارجة التخصصي محافظ الوادي الجديد يبحث المنظومة الصحية بمستشفى الخارجة التخصصي

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عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمناقشة المنظومة الصحية بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومسؤولي المستشفى والتأمين الصحي بالمحافظة.

وبحث «الزملوط» آليات التنسيق والتعاون لدعم علاج حالات الطوارئ غير القادرة وتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير خدمة طبية متميزة، كما وجّه بتيسير وتنظيم إجراءات منظومة التأمين الصحي بما يوفر الوقت والجهد على المرضى المترددين على اللجان الطبية.

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