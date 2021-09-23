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مدير تعليم سراة عبيدة يهنئ للقيادة والشعب السعودي باليوم الوطني

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مدير تعليم سراة عبيدة يهنئ للقيادة والشعب السعودي باليوم الوطني مدير تعليم سراة عبيدة يهنئ للقيادة والشعب السعودي باليوم الوطني
أكد أن المملكة نالت مراتب الشرف والعزّة في هذا العالم

مدير تعليم سراة عبيدة يهنئ للقيادة والشعب السعودي باليوم الوطني

رفع مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور: حسن بن محمد العلكمي، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات التعليم كافة, التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودي الكريم والوطن بأكمله بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 الغالية علينا.
وبيّن "العلكمي"، أن المملكة نالت مراتب الشرف والعزّة في هذا العالم ولمدة 91 عاماً منذ تأسيسها على يد المغفور له "بإذن الله" الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وقفزت قفزات تاريخية على جميع الأصعدة، حتى أصبح الوطن مناراً للعالم العربي والإسلامي والدولي، فتحققت الإنجازات الوطنية في جميع المحافل بسواعد أبنائها وبناتها، وارتدت هذه البلاد حلّة متجددة مع انطلاق رؤية المملكة 2030م، مما جعل بوادرها الإيجابية تبرز جليّاً في التطور والوثبات النوعية حالياً، بتفاعل جميع شرائح الوطن، لإكمال مسيرة العطاء والنماء.

وأبان أن قادة هذه البلاد أولوا اهتماماً كبيراً بالتعليم، من خلال الدعم المادي لجميع المشاريع التعليمية، والدعم المعنوي والرعاية والعناية للطلاب والطالبات منذ تأسيس الوطن، وفي مدة 91 عاماً نشأت أجيال تميزت بالموهبة والعلم والفكر المتزن وفق الشريعة الإسلامية السمحة، كانت تلك البذور تسقى بالعلم والعمل لرفع راية التوحيد خفّاقة، حتى وصلنا إلى منصات التميّز في منابر العلم بالعالم، سواء في التعليم العام أو التعليم العالي.

وأكد "العلكمي" أن تعليم سراة عبيدة يعمل من خلال الاحتفاء بهذا اليوم الوطني على إيصال رسائل سامية لمنسوبيه من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وذلك من خلال الفعاليات التي سينفذها لكي لا تقتصر هذه الفعاليات على الشعارات واللوحات فحسب، بل إن يتم ترجمة هذه المشاعر المكتوبة إلى أفعال وممارسات ملموسة بالمحافظة على أمن الوطن ووحدته ومكتسباته ومقدراته والعمل بإخلاص وجد واجتهاد لتنميته والمساهمة في تطوره وازدهاره وتحقيق رؤيته الطموحة رؤية المملكة 2030، داعيًا الله أن يحفظ لنا قيادتنا وأمننا وعقيدتنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والوحدة والرخاء وأن يزيد هذا الوطن رفعةً وعزاً ومجداً وشموخاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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