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أول ظهور .. صابرين تخطف الأنظار بصورة مع ابنيها

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أول ظهور .. صابرين تخطف الأنظار بصورة مع ابنيها أول ظهور .. صابرين تخطف الأنظار بصورة مع ابنيها

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كتب- أحمد مصطفى:

اصطحبت الفنانة صابرين ابنيها علي ويوسف أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم «عروستي» الذي تشارك فيه، ويُعد هذا الظهور الأول لهما.

وخطف «علي» ويوسف الأنظار على السجادة الحمراء، حيث أجريا حوارات مع العديد من القنوات والمواقع .

وداعبت صابرين ولديها أمام الكاميرا، وكشفت عن هوايتهما، ومَن منهما يحب أن يدخل التمثيل ومتمسك به، ومَن لا يفكر في الأمر، وأكدت أنها تتركهما يفعلان ما يحبانه.

«عروستي» من بطولة أحمد حاتم، وجميلة عوض، وصابرين، ومحمود البزاوي، وفاتن واصل، وزينب غريب، ومروان يونس، وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

المصرى اليوم