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في محاولة لإظهار صلابة سيارة سكودا كودياك، قام طاقم برنامج TG، أو Top Gear، البريطاني، وهو برنامج يتخصص في السيارات، بوضع رف سقف يبلغ وزنه 100 كيلوجرام، فوق سقف السيارة، ثم جعل طائرة هليكوبتر بوزن 600 كيلوجرام تهبط فوقها.

وبحسب motor1، قام مقدم البرنامج، جيريمي كلاركسون، في الحلقة 1 من السلسلة 16، بقيادة سيارة سكودا يتي، أول سيارة SUV تشيكية لصناعة السيارات.

وسريعًا إلى الأمام حتى عام 2021، قامت سكودا الآن بعمل حيلة مماثلة مع سيارة كودياك التي تم تحديثها مؤخرًا، وكما كان الحال مع اليتي قبل عقد من الزمن، لم يتم تعزيز أكبر سيارات الدفع الرباعي للشركة قبل أن تصبح مهبط للطائرات العمودية.

ومع ذلك، تقول العلامة التجارية VW Group أنه يجب تقوية التعليق الخلفي لضمان توازن المحاور بصريًا.

فيما فعل برنامج Top Gear، ذلك بطريقة أكثر إثارة، حيث هبطت المروحية على سطح اليتي بينما كانت السيارة تتحرك.

لكن في الفيديو كانت سيارة سكودا كودياك ثابتةً، بهيكلها الفولاذي المثبت على السقف المصمم لتوزيع الوزن بالتساوي.

بينما المروحية الحمراء هي من طراز Robinson R22 ، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 325000 دولار، ويبلغ أقصى وزنها الإجمالي 622 كجم.

وتم عرض سيارة سكودا الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة مع الملحقات غير العادية مؤخرًا في دورة روبنسون للطائرات الهليكوبتر 2021، وهو اجتماع لمالكي وطيارين طائرات الهليكوبتر عُقد في المنزل في ملادا بوليسلاف.

كما تلقت سيارة سكودا كودياك، تحديثًا في منتصف الدورة قبل بضعة أشهر، حيث جلبت مصابيح أمامية LED مصفوفة ومحرك بنزين سعة 2.0 لتر لإصدار RS الرياضي.

والذي كان يحتوي على وحدة توربينية، وهي متوفرة أيضًا في مواصفات GT الأكثر أناقة مع خط سقف يشبه الكوبيه، ولكن هذا الإصدار يباع فقط في الصين.