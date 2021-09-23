اليوم الوطني.. "أجياد" تنظم 91 منشطاً دعوياً في منطقة الحرم

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احتفاءً بالذكرى الـ91.. تتضمن محاضرات في تعزيز المواطنة

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة 91 مبادرة ومنشطاً دعوياً احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية تتضمن محاضرات توعوية لتعزيز الانتماء والمواطنة الصالحة ومقاطع مرئية وتصاميم إلكترونية ومبادرات ميدانية ومبادرات وطنية ومبادرات إلكترونية.

ويشارك في تقديم المحاضرات التي تقام في جوامع ومساجد منطقة الحرم المكي نخبة من المشايخ الرسميين بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة تتضمن عناوين حقوق ولاة الأمر والقرآن الكريم وأثره في تحقيق الأمن الفكري.

وتشمل مبادرات جمعية أجياد إلى إنتاج مقاطع مرئية تحمل عبارات القيادة الرشيدة -أيدها الله-وتصاميم إلكترونية تحمل عبارات وطنية ودعوية لتعزيز حب الوطن، وإقامة فعالية بعنوان "فرحة وطن" بممشى بطحاء قريش تضم مبادرات عدة، إلى جانب إطلاق الجمعية عددا من المبادرات التطوعية والاجتماعية شارك فيها 91 متطوعا تحقيقاً لرؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م.