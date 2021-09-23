بالصور.. مجلس علماء باكستان يعقد مؤتمرًا عن العلاقات مع السعودية

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تزامنًا مع اليوم الوطني الـ 91.. بحضور الرئيس الباكستاني وسفير المملكة

أقام مجلس علماء باكستان اليوم مؤتمراً في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تحت عنوان "العلاقات الباكستانية السعودية بين الماضي والحاضر "، تزامنًا مع اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية، تتويجًا للعلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين .

وشارك بالمؤتمر رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي كضيف شرف ووزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري ومستشار الأمن القومي الباكستاني معيد يوسف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية سعادة الأستاذ نواف بن سعيد المالكي وعدد من كبار المسئولين الباكستانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمدين لدى باكستان، وعدد غفير من كبار الصحفيين والشخصيات الدينية والسياسية.

واستهل المؤتمر بكلمة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي المؤتمر بكلمة افتتح بها المؤتمر بتقديم التهاني إلى حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمناسبة احتفالات اليوم الوطني، وأثنى على العلاقات الأخوية العميقة التي تربط كل من باكستان مع المملكة منذ تأسيسها.

وهنأ الرئيس الباكستاني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على نجاح موسم حج 1442هـ، وخلوه من تفشي فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، كما أشاد فخامته بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة.

وأثنى على العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين، وأكد على أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030م، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الرشيدة من أجل حل قضايا الأمة الإسلامية وقضايا المسلمين حول العالم. وأضاف بأن المملكة وباكستان تتمتعان بمواقف متحدة على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية.

من جانبه، تقدم مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشئون الشرق الأوسط والوئام بين المذاهب رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي بأحر التهاني إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، وقال إن دفاع المملكة العربية السعودية هو دفاع باكستان ودفاع باكستان هو دفاع المملكة.

وأشاد رئيس مجلس علماء باكستان بالدور القيادي الذي يؤديه مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد في العالم العربي والإسلامي كافة، مؤكداً بأن خادم الحرمين الشريفين هو قائد الأمة العربية والإسلامية، كما هنأ مقامه الكريم على نجاح موسم حج 1442هـ، وخلوه من تفشي فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى.

كما أثنى "الأشرفي" بدور رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لاسيما رؤية المملكة 2030م، وأكد أن العلاقات الباكستانية السعودية علاقات مميزة للغاية لأنها مرت من مراحل متغيرة عبر التاريخ وأثبتت بأن الشعب الباكستاني والسعودي هما في الحقيقة قلب واحد ينبض في جسدين، وأثبتا أيضاً بأنهما يقفان مع بعضهما البعض متكاتفين في جميع المحافل الدولية والإقليمية لما يتمتعان به من مواقف موحدة على كافة المستويات.

ونوه بوقوف المملكة إلى جانب باكستان في جميع المحن سواء بتقديم المساعدات الإنسانية الفورية للشعب الباكستاني في أوقات المحن والكوارث الطبيعية، أو بتقديم الدعم المالي والتسهيلات النفطية لباكستان لمساعدتها في التغلب على أزماتها الاقتصادية، إضافة إلى دعم مواقف في المحافل الدولية لإبعاد كافة العوائق التي تعترض طريق باكستان من وقت لآخر.

من ناحيته، أوضح "المالكي" أن هذا المؤتمر وفي هذا اليوم المبارك، يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد بالاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الأوساط الحكومية والشعبية لإبراز العلاقات الأخوية التي تربط حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها مع جمهورية باكستان الإسلامية.

وبين أن إسهامات خادم الحرمين الشريفين في تعزيز هذه العلاقة لا مثيل لها، مؤكداً أن الجميع يعرف اهتمامه ـ حفظه الله ـ بباكستان والمودة التي يكنها لهذا البلد وشعبه الشقيق.

وقال "المالكي" إن العلاقات السعودية الباكستانية علاقات أخوية متجذرة ذات تاريخ وثقافة مشترك، ونأمل في أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور والازدهار لتصل إلى أبعد الحدود.

بدوره، تقدم "شودري" بأحر التهاني إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، وتطرق خلال الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر إلى إبراز العلاقات الباكستانية السعودية وما تتمتع به من أخوة ومحبة اجتازت جميع اختبارات التاريخ بنجاح.

وأثنى على الدور القيادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة من أجل تقدم الأمة الإسلامية وازدهارها وحل قضاياها على كافة المستويات.

وأكد على أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030م، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تقدم مستشار الأمن القومي الباكستاني معيد يوسف في كلمته بأحر التهاني إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، وأثنى على المواقف الموحدة لكل من باكستان والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات الإقليمية والدولية، ابتداءً من قضية فلسطين وإلى قضية كشمير مروراً من أفغانستان، إضافة إلى كافة القضايا الإقليمية والدولية الأخرى.

وشدد على أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030م، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاة للبلدين والشعبين الشقيقين مع تطوير التعاون الأمني بين البلدين على كافة المستويات.

وأشاد بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الرشيدة من أجل حل قضايا الأمة الإسلامية وقضايا المسلمين حول العالم.