ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ... قافلة طبية شاملة بقرية الأحرار بشبين القناطر

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نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة واللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة بنها والبنك الأهلي الشريك الاستراتيجي، وذلك ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة طبية شاملة بقرية الأحرار بمركز شبين القناطر بالقليوبية.

شهدت القافلة زيارة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها ولفيف من عمداء كليات جامعة بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والجامعة.

وخلال زيارته للقافلة أشاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتعاون الجهات الشريكة في تنفيذ القافلة من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة لأهالى قرية الأحرار معرباً عن إمتنانه للقائمين على التنفيذ مشيداً بجودة الخدمة المقدمة ومؤكداً على تقديم كافة الجهات التنفيذية كل ما من شانه إنجاح القافلة وإنجاح كل جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبه أوضح الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بأن الجامعة شاركت في القافلة بفريق طبى متكامل ضم عدد من كبار الأساتذة بالجامعة ومثل كليات الطب البشرى والتمريض والصيدلة والطب البيطري.

وأوضح «الجيزاوي»، أن مشاركة جامعة بنها في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي في إطار إستراتيجية عمل الجامعة التي تستهدف تسخير كافة الإمكانيات لدعم المواطن غير القادر من خلال التنسيق مع الجهات الشريكة والمشاركة بفاعلية في المبادرات القومية التي تقدم خدمات حقيقية من أجل الإرتقاء بالمواطن غير القادر وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبه أوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن تعاون صناع الخير مع مؤسسة حياة كريمة ورئاسة مجلس الوزراء وجامعة بنها وهيئة التأمين الصحى لتنفيذ القافلة الطبية الموسعة اليوم بقرية الأحرار بشبين القناطر يأتي في إطار النهج الذي تتبعه صناع الخير في مد جسور التعاون مع كافة الجهات الشريكة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لصالح الأسر غير القادرة ويتم وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية.

وأكد الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء أن قافلة اليوم تشمل تقديم الخدمات الطبية النوعية لعلاج المرضي الغير قادرين في تخصصات العيون- الجلدية- القلب -الاطفال- المخ والأعصاب- المسالك- الصدر- العظام- الباطنة- الجراحة العامة- الأنف والاذن- الأمراض النفسية والعصبية- طب المناطق الحارة- العمليات الجراحية- الأطراف الصناعية- الاورام- الأسنان.

وأشار «شعبان» إلى أن القافلة بدأت أعمالها من التاسعة صباحاً وشهدت أقبال كبير من المواطنين وشملت تقديم خدمات توقيع الكشف الطبى وتشخيص الإحتياج إلى نظارات طبية وتشخيص الإحتياج إلى عمليات جراحية تمهيداً لإجرائها قريباً وأن خدمات القافلة تقدم بالمجان تماماً.

وأوضح «شعبان»، أن أعمال القافلة اليوم شهدت عدد من المواقف الإنسانية من بينها توقيع الكشف على مريض أورام يعانى من مضاعفات عديدة وتم التشخيص باحتياجه بشكل فورى وتدخل طبى وجراحى سريع فامر السيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة نقله بأحدى سيارات المحافظة إلى مستشفى جامعة بنها لتلقى الخدمة المطلوبة وكما أمر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بفتح غرفة عمليات مستشفى جامعة بنها فوراً للمريض وإجراء ما يلزم من جراحة بالمجان تماماً.