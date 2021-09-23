أفلام لم تعرض منذ 5 سنوات.. متى تخرج «كوثر» للنور؟

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كتب- أحمد مصطفى

في تاريخ السينما المصرية العديد من الأعمال التي تم تصويرها ولم تعرض بالسينما لأسباب مختلفة، ولكن في الـ5 سنوات الأخيرة ازدادت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ، فهناك العديد من الأعمال التي توقف تصويرها قبل إنتهائه بأيام قليلة، وهناك من تم الإنتهاء من تصويرها، بل وتم الدعاية والتسويق لها منذ سنوات ولم تعرض حتى الآن، وفي هذا التقرير نستعرضها عليكم.

لا يزال فيلم «التاريخ السري لكوثر» حبيس الأدراج، رغم تصوير أكثر من 95% من مشاهده، حيث مر بعدة أزمات أثناء تصويره، وقد توقف لمدة عام كامل عن التصوير بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع، قرر أبطال العمل عدم التصوير طيلة الجائحة، فضلاً عن توقفه عدة مرات بسبب مشاكل إنتاجية.

ويتناول الفيلم الوضع السياسي والاجتماعي في مصر بعد ثورة 25 يناير، وظهور الجماعات الدينية المتشددة خلال تلك الفترة، وتظهر ليلى علوي في الفيلم بالحجاب حيث تجسد شخصية طبيبة تدعى «عائشة» وتنتمي إلى حزب سياسي ذات طابع ديني، وخلال الأحداث يرصد الفيلم الطرق التي يسلكها الحزب في توجيه الرأي العام وتقليبه، وذلك بالإضافة إلى منافشة عدد من القضايا الاجتماعية الهامة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة.

توقف فريق عمل فيلم «شريط6» الذي يقوم ببطولته خالد الصاوي عن التصوير منذ أكثر من عام بسبب مشاكل إنتاجية.

وكشف بطل العمل خالد الصاوي في تصريحات صحفية أسباب توقف التصوير، قائلا أن السبب الرئيسي وراء عدم استئناف التصوير هو مشاكل إنتاجية مع المنتج أحمد عبدالباسط، فهو يمر بحالة تعثر لا يستطيع بسببها الاستكمال، رغم تبقي خمسة أيام فقط على انتهاء التصوير.

وأضاف: الأزمة في الأيام المتبقية من تصوير الفيلم أنه يوجد العديد من مشاهد الأكشن الخارجية، وفيها سيتم تكسير بعض السيارات التي ستكون تكلفتها باهظة على المنتج، فتم تأجيل التصوير لأجل غير مسمى لحين حل التعثر الذي يمر به.

منع فيلم «سري للغاية» من العرض لأسباب غير معروفة، حيث أن الفيلم يجسد فترة حرجة في تاريخ مصر الحديث، وهي فترة حكم جماعة الإخوان لمصر، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية الرئيس السيسي، بينما يجسد أحمد رزق شخصية المعزول محمد مرسي.

وتوقف فيلم «الراهب» عن إستكمال التصوير لأسباب غير معروفة، ولكن أشيع أنه يوجد خلافات بين بطل العمل الفنان هاني سلامة والمخرجة هالة خليل أدت إلى توقف العمل.

وتدور أحداث فيلم «الراهب» حول الجانب الإنساني من حياة الراهب، وعلاقته بالآخرين بعيداً عن الدين، من تأليف مدحت العدل، إنتاج حسين ماهر، بطولة جمال سليمان، هاني سلامة وصابا مبارك.

وفيلم 3 شهور من الأعمال الذي توقع لها الجميع النجاح، خاصة وأن الفيلم يجمع بين مجموعة من النجوم المميزين، منهم أحمد السقا، منى ذكي، خالد الصاوي، ومع ذلك توقف الفيلم بسبب مشاكل مع شركة الإنتاج..

أوضح الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن لكل عمل ظروفه الخاصة وغالبا تكون بسبب مشاكل إنتاجية، مشيرا أن هذا الأمر ليس بجديد على السينما المصرية.

وأشار الشناوى أن فيلم «التاريخ السري لكوثر» يناقش قضية جدلية وهي قضية الحجاب، ويعتقد أن سبب عد إستكماله هو الرقابة على المصنفات الفنية، لكونه يناقش قضية شائكة.

وعن فيلم سري جدا أكد أن الفيلم بدأ في كتابته الكاتب الكبير وحيد حامد، ثم استكمل كتابته محمد سامي، مشيرا إلى أن الفيلم يخضع الآن للمونتاج النهائي حتى يكون صالحاً للعرض.

وقال الشناوي أن السبب الرئيسي في توقف هذه الأعمال هو أن جهات الإنتاج لا تدرس السوق جيدا قبل البدء في التصوير، ولا يحدد عدد أيام التصوير والميزانية المتوقعة، لذلك يجد المنتج نفسه في مأزق حينما تنفذ أمواله ولم ينتهي من تصوير العمل.

ووافقت الناقدة ماجدة موريس الشناوي في الرأي، حيث أكدت أن الغالبية العظمى من هذه الأفلام بسبب مشاكل إنتاجية، مؤكدة أن المنتجين يسعون لإستكمال تصوير أعمالهم لإسترداد الأموال التي أنفقوها.

وأشارت موريس أن أزمة كورونا كانت سبب رئيسي في تأجيل عرض العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، فضلاً عن أن بعض المخرجين يؤجلون عرض أعمالهم بسبب رؤيتهم أن السوق الآن لا يحتمل عرض أعمالهم، فينتظرون لحين حلول الوقت المناسب للعرض