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نائب محافظ شمال سيناء يتابع الأعمال الجارية في المحور الساحلي بالعريش

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نائب محافظ شمال سيناء يتابع الأعمال الجارية في المحور الساحلي بالعريش نائب محافظ شمال سيناء يتابع الأعمال الجارية في المحور الساحلي بالعريش

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قام اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، يرافقه المهندس حسام الشريف مدير عام التخطيط العمراني وممثلي مجلس مدينة العريش ومسؤولي وممثلي المرافق الخدمية من مياه وغاز وكهرباء وتليفونات، بمتابعة الأعمال الجارية في المحور الساحلي بالعريش ضمن محاور تطوير العريش الجديدة، وذلك بناء على تكليفات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وشدد نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للمواعيد المحددة وبالمواصفات الفنية المطلوبة، كما وجه بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير المرافق الخدمية للمواطنين واستمرار عملها وتوفير البدائل المناسبة لها خلال تنفيذ الأعمال حرصا على مصالح المواطنين .

وقد تابع نائب المحافظ الأعمال الجارية في المحور الساحلي بشارع الفاتح ( البحر ) من منطقة كنتاكي حتى فرق الأمن بالمساعيد.

المصرى اليوم

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