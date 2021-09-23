غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة علي مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية ، فضلاً عن مخالفه الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية، لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الاطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، باغلاق ٤ مراكز للدروس الخصوصية بشارع الدروس بعد أن تم إخلاء الطلاب من المكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها، والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.