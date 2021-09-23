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رسمياً .. يرفض القرارات الصادرة ضد شيكابالا

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رسمياً .. الزمالك يرفض القرارات الصادرة ضد شيكابالا رسمياً .. يرفض القرارات الصادرة ضد شيكابالا

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أصدر نادي بيانا رسميا للرد على عقوبات شيكابالا اكد فيه إن نادي الزمالك انطلاقًا من ثوابته، وقيمه الأخلاقية القائمة على الاحترام غير المشروط لجميع الهيئات والشخصيات في الوسط الرياضي.. يؤكد تقديره التام للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإجلاله وتوقيره للسادة أصحاب المقامات رئيس وأعضاء اللجنة
إلا أنه وفي إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة النادي على حماية حقوقه وحقوق أبنائه وكافة منتسبيه.

وتابع الزمالك في بيانه الرسمي: «أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد على عقوبات شيكابالا اكد فيه إن نادي الزمالك انطلاقًا من ثوابته، وقيمه الأخلاقية القائمة على الاحترام غير المشروط لجميع الهيئات والشخصيات في الوسط الرياضي.. يؤكد تقديره التام للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإجلاله وتوقيره للسادة أصحاب المقامات رئيس وأعضاء اللجنة».

وأضاف:«نؤكد على رفضنا التام للقرارات الصادرة من اللجنة الموقرة بشأن العقوبات المفروضة على محمود عبدالرازق شيكابالا، والكابتن حازم إمام وتؤكد أيضا على أن تلك العقوبات لا تتفق وصحيح القانون واللوائح الواجب العمل بها كما أنه لم يتم الاستجابة لطلبات النادي المشروعة والقانونية بشأن إجراء تحقيق حول الواقعة أو جلسات استماع بقصد استظهار الحقائق بما يضمن التطبيق العادل للقانون واللوائح وعلى ذلك، فإن نادي الزمالك يؤكد أنه وفي ضوء دراسة دقيقة للموقف من كافة جوانبه لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والسبل لإبطال هذا القرار عبر كل الوسائل المشروعة من خلال كافة الجهات الرياضية والقضائية محليا ودوليا.
• وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات في حينه«.

المصرى اليوم

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