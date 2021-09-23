لجنة الحكام تضم «ناجي» للقائمة الدولية بدلاً من «جريشة»

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استقر عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام على ضم محمود ناجي ضمن القائمة الدولية للحكام بدلا من الحكم الدولى السابق جهاد جريشة الذي أعلن مؤخرا اعتزاله التحكيم رسميا، واستقرت لجنة الحكام على أسماء القائمة الدولية للحكام، والتى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقى والدولى خلال ساعات، حيث إن آخر موعد سيكون في الأول من أكتوبر، وجاءت قائمة حكام الساحة كالتالى: ابراهيم نور الدين، محمود البنا، محمد عادل، محمد معروف، امين عمر، احمد الغندور، محمود ناجي بدلا من جهاد جريشة

اما على صعيد الحكام المساعدون، فضمت القائمة كلاً من ،محمود ابو الرجال، احمد حسام طه، سمير جمال، هانى عبدالفتاح، احمد توفيق طلب، يوسف البساطي، سامي هلهل أو عمر فتحي بدلا من تحسين ابو السادات