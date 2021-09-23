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ايهاب جلال يطلب ضم هشام محمد لبيراميدز

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ايهاب جلال يطلب ضم هشام محمد لبيراميدز ايهاب جلال يطلب ضم هشام محمد لبيراميدز

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طلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز من إدارة ناديه التعاقد مع الثنائي هشام محمد لاعب الأهلي والمقاصة السابق ومصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش الحالي والإسماعيلي السابق، لتدعيم صفوف الفريق السماوي في الموسم الجديد.

تأتي رغبة إيهاب جلال في التعاقد مع الثنائي هشام محمد ومصطفى الزناري لإيمانه الكامل بقدرات الثنائي لاسيما بعدما سبق له تدريب هشام في صفوف المقاصة وكان يعتمد عليه كثيرا في تنفيذ فكره الخططي في وسط الملعب، ونفس الأمر بالنسبة للزناري الذي قام بتدريبه خلال توليه تدريب الإسماعيلي في الموسم الماضي، عندما كان معارا من الفريق الطلائع إلى الدراويش.

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