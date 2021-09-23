الجبلاية تستقر على استكمال الكاس وتأجيل أنطلاق الدورى

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر مسؤولى اتحاد الكرة ، على استكمال بطولة كأس مصر وانهائها قبل بطولة الدوري علي ان يتم تأجيل بطولة الدوري عن 25 اكتوبروانطلاقه نهاية الشهر أو الاول من نوفمبر، وذلك بالاتفاق مع رابطه الاندية برئاسة احمد دياب، حيث ياتى القرار من اجل اتاحه الفرصه بشكل اكبر الى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى للتعرف عن قرب على لاعبي الدورى، عقب الادائ السيئ من الاهلي فى مباراة السوبر المحلي التى اقيمت الثلاثاء الماضي

فيما، كشف المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، سبب رفض تظلم نادى الزمالك على عقوبة إيقاف حازم إمام لاعب الفريق 4 مباريات على خلفية أحداث مباراة تسليم الدرع، وقال الشوربجى، إن سبب الرفض هو أن اللائحة تمنع اللجنة من النظر فى أى تظلم على عقوبة تقل عن 6 مباريات، لذا لم يتم النظر فى تظلم حازم إمام.