"السلمي": اليوم نحتفي بالتاريخ المجيد والحاضر المشرق والمستقبل الواعد

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رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

رفع رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور السلمي أنه: "حين تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الحادي والتسعين فإنها تحتفي بالتاريخ المطرز بصفحات البطولة والأمجاد وتحتفي بالتقدم والتطور والريادة العالمية التي يجسدها حاضرها المشرق وهي تحتفي أيضًا بمستقبل واعد تصنعه بأيدي أبنائها وبناتها".

واستعرض السلمي مسيرة البناء في المملكة مؤكدًا أنها مصدر فخر واعتزاز، وتابع: "واحد وتسعون عامًا عمر هذا الكيان الشامخ بعد توحيده، لكنها بحجم الإنجازات وقيمة المكتسبات تفوق هذا الرقم الزمني بكثير، فلغة الأرقام تؤكد أن ما تحقق مبهر ومدهش، وأن التجربة السعودية هي تجربة حضارية عالمية جديرة بالفخر والاعتزاز والمحاكاة".

وأكد السلمي أن بلادنا الغالية تعيش بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله عصرًا زاهرًا نسابق فيه الزمن لنصنع مستقبل الوطن في ضوء رؤية 2030 التي تستهدف أن تجعل بلادنا في مقدمة دول العالم بوطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

واختتم السلمي حديثه بتجديد العهد والولاء وتأكيد العمل الدؤوب لخدمة الوطن، وقال: "بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا نجدد في يومنا الوطني الحادي والتسعين العهد والولاء ونؤكد أننا في جامعة الملك خالد – كبقية مؤسسات الدولة – فخورون بالعمل الدؤوب لتحقيق رؤية وطننا الغالي وعاقدون العزمَ على بذل كل الجهود لخدمته، يدفعنا واجبنا الوطني وإيماننا العميق بأن الله هيأ لنا قيادة رشيدة ووطنًا يستحق التضحية والعطاء".