ضبط 20 مخبز مخالف و 4 طن دهن نباتي مجهول المصدر في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة ،وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شن قام قطاع تموين جنوب الشرقية، حملة تموينية بمركز بلبيس والقرى التابعة له ،وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٠ مخبزاً لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات التموينية.

وفي سياق متصل، قامت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق ههيا أبوكبير من ضبط سيارة جامبو قادمة من الإبراهيمية متجهة إلى الزقازيق، محملة بعدد 187 كرتونة دهن نباتي مجهول المصدر، زنة الكرتونة الواحدة 25 كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها 4 طن و625 كيلو جرام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1248 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك .

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية العلاقمة من ضبط صاحب سوبر ماركت، لحيازته 20 باكتة ملح طعام مجهول المصدر بداخل كل باكتة عدد 10 كيس، زنة الكيس الواحد 1 كيلوجرام، باجمالي كمية مقدارها 200 كيلو جرام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1249 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الاقرارات اللازمة بذلك .

وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية كفر عجيبة ،من ضبط صاحب محل جزارة حائزا للحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9144 لسنة 2021 جنح ههيا، وتم التحفظ على 3 كيلو جرام لحوم على ذمة المحضر بعد أخذ الاقرارات اللازمة بذلك .