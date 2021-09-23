ضياء السيد لـ «المصري اليوم» عن تسريب شيكابالا : «كان هزار وسأقاضي القناة»

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علق الكابتن ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر على التسريب المرئي الذي أستبعد فيه إمكانية ضم نجم الزمالك شيكابالا لمنتخب مصر، وأكد أن الحديث كان مجرد مزاح، كما أنه سيقاضي القناة التي سربت هذا الفيديو.

وقال السيد في تصريحات لـ «المصري اليوم»: «دا كان كله هزار»، مضيفاً أن «الغلط الاول في التسريب من قناة .... وأنا سأقاضيها، لأن ده ميصحش»

وحول تغليب الأنتماء في أختيار اللاعبين رد مدرب عام المنتخب الوطني: «اللى يشوف الفيديو كويس يعرف إن كله هزار، لكن اللى عاوز يشوه القضية والدنيا سيشوه»

وأتبع: «طول عمري وانا فالمنتخبات الباب مفتوح للكل، وبعدين فيه رجل اول يختار، مش فيه مدير فني من يختار؟» وأضاف: « طول عمري فشغلي فالمنتخاب بتعامل بسيمتريه واحدة»

وأكد أن علاقته بكابتن نادي الزمالك جيدة قائلاً: «وعلاقتي بشيكابالا أساساً كويسة جدا».

وأشار السيد إلى احترامه لنادي الزمالك قائلاً: «متكلموش ليه على بن شرقي لما جابو سيرته قلت غلطان، عاوز يأخد فلوس من النادي»، ومختتماً حديثه قائلاً «اللى عاوز يشوه حاجه يشوهها»

وفي الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للكابتن ضياء السيد قبل لقاء له على احدى القنوات العربية، تحدث فيه خارج الهواء عن صعوبة ضم شيكابالا للمنتخب، قائلاً حول فرض ضم شيكابالا للمنتخب: «ولا يهوب».

وظهر ضياء في مقطع فيديو مسجل له أثناء تجهيزه للظهور على الهواء في إحدى القنوات العربية، لكنه لم يكن يعلم أن حديثه مسجل وقال مداعبا أحد العاملين في الاستوديو إن شيكابالا لن يعتب أبواب المنتخب في عهده.

وأثار هذا المقطع حالة غضب لدى جماهير نادي الزمالك، التي رأت أن مدرب المنتخب يستهل مهمته في معاونة البرتغالي كارلوس كيروش، برفض ضم شيكابالا لمعسكرات الفراعنة دون أي تقييم.

ونشر ضياء السيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» توضيحا بشأن الفيديو المسرب، قال خلاله: «انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي، والحيادية هي الأساس».

وأضاف: «الفيديو المسرب دعابة بيني وبين إعداد البرنامج وشيكابالا ابني وهو يعلم ذلك، وفي عهدي وأثناء ولايتي مع الأمريكي بوب برادلي كنت أكثر المؤيدين لتواجد شيكابالا في المنتخب».

وتابع: «أما بالنسبة لقناة العربية، فسوف أقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا العمل غير الأخلاقي».