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رئيس مياه الإسكندرية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة

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رئيس مياه الإسكندرية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة رئيس مياه الإسكندرية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة

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تابع المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، مشروع مسار خط مياه قطر12«بطول 15كم؛ لتغذية قرى الحاجر (سيف النصر، الأمل، الأندلس، العوبة، عبدالصادق، الشنديدي، فرج الجمال،أبوالريش 1 و2، عمر الحريري، عبدالرحمن الشرقية) بمركز ومدينة ابو المطامير ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال «جابر» في تصريحات صحفية، الخميس، إنه جار إنشاء رافع جديد بالكيلو 38 ساحلي بمركز برج العرب على مساحة 1180 م2، عبارة عن خزان 2000م3 وعنبر طلمبات لتغذية قرية أبوصير، ومحطة مياه بطاقة تصميمية ١٠ آلاف متر مكعب/يوم لتغذية قري ادم والشجاعة وفرع عشرين بمركز ومدينة النوبارية.

وأضاف أنه تم الانتهـاء بالكامـل مــن مـشـروع إحـلال وتجـديـد مـواسيـر اسـبتـوس قـطـر 12«بمواسيـر بلاسـتيك قـطـر 12» بطـول 4.2كم مـن رافـع بنجر السكر2 إلـى مصـرف 70 بتكلفة إجماليـة 5.6 مليـون جنيــه، والـذي يـخـدم حـوالي 15 الف نسـمة.

وأوضح أن الشركة تعمل على إحــلال وتجديـد مواسيـر بلاسـنيك بطـول حـوالي 400 متـر بـشـارع سنترال الـكـابتن حتـي مساكن البوسته بالعامرية، وترحيل خط زهـر مرن قـطـر 12«بطـريـق مـطار بـرج الـعـرب، وخـط 12» متعـارض مـع طريـق الخـدمـة بـالكيلو 57 طريــق الإسـكندرية/ مطـروح الـسـاحلي.

المصرى اليوم

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