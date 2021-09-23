دور الأجانب في التصنيع بمصر.. ندوة في معهد جوتة اليوم

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تقام في السابعة مساء اليوم الخميس ندوة بمكتبة معهد جوته بميدان المساحة، لمناقشة كتاب «٧ خواجات» للكاتب الصحفي بجريدة الوفد والروائي الزميل مصطفى عبيد.

يدير المناقشة مصباح قطب مستشار الاقتصاد في جريدة المصري اليوم، ويشارك بالحضور والتفاعل عدد من الصحفيين والكتاب وأهل الصناعة والتاريخ الحديث.

كتاب "عبيد" يتحدث عن ٧ من الأجانب، كلهم غير بريطانيين، ودورهم في دفع وتطوير الصناعة المصرية وتأسيس اتحاد الصناعات المصرية، معتبرا أن هناك تحيزات ضد الأجانب نشأت على يدي التيار الديني وتفاقمت بعد ثورة يوليو، مما أدى إلى اهمال دور وجهود هؤلاء الرواد.

المحور الرئيسى في الحوار سيكون حول حدود الدور الذي يمكن أن يلعبه الأجانب في تصنيع ببلد اخر، والشروط الموضوعية التي يقوى أو يضعف فيها هذا الدور.