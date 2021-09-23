استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ المنوفية: تركيب أسوار حديدية على جانبي ترعة ديا الكوم

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قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، إنه تم تركيب أسوار حديدية على جانبي ترعة ديا الكوم داخل الكتلة السكنية بقرية الروضة.

ووجه محافظ المنوفية، الخميس، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة والتنسيق الكامل مع مديرية الري بتركيب أسوار حديدية على جانبي الترع الجاري تبطينها وتأهيلها بمختلف مراكز وقري المحافظة حفاظاً على أعمال التطوير وعدم إلقاء مخلفات القمامة فضلاً عن الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

يأتي هذا في إطار استجابته السريعة لمطالب قرية الروضة وحفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، وكذا تشجير جانبي الترعة بأشجار مثمرة لعدم قيام المواطنين بإلقاء مخلفات القمامة.