محافظ أسوان: مواصلة حملات الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنصر النوبة

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تنفيذ حملة مكبرة لإزالة 24 حالة تعدى بقرى مركز نصر النوبة بإجمالى مساحة 29 ألف و937 م2 وذلك ضمن حملات الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن حملة الإزالة إستمرت على مدار يومين بالتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء هشام سليم وإستهدفت قرى بلانة وعنيبة وخريت، مشيراً إلى أنه جارى بالتوازى إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء لكل من أثبت الجدية بالتقديم ودفع الرسوم المقررة سواء للفحص أو للمعاينة، كما جارى إزالة التعديات للحالات المخالفة التي لم تتقدم أو تثبت جديتها في إستكمال إجراءات التصالح .

ومن جانبه أشار اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بأن حملات إزالة التعديات ضمن الموجه الـ 18 مستمرة ومتواصلة بالتوالى داخل مختلف القرى والمدن للتصدى بكل حزم وجدية لكافة صور التعديات والحفاظ على حق الدولة في أراضيها .