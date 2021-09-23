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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، الخميس، حفل تخرج طلاب كلية النقل الدولي واللوجيستات، وكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية، وبحضور عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وأولياء أمور الطلاب.

وقام محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية، بتسليم الطلاب من خريجي كليات الهندسة واللوجيستيات شهادات التخرج، وسط أجواء احتفالية، وأكد محافظ بورسعيد فخره واعتزاز بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد.

واستطرد: «ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة الذي يعتبر فخر لنا جميعا»، مشيدًا بدور الأكاديمية في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم في مجال اللوجستيات، حيث تم تدريب عدد من الشباب على الأعمال الخاصة باللوجستيات والنقل البحري والأرصفة البحرية..

وأضاف بأن دور هذا الصرح الكبير يزداد أهمية خاصة مع المشروعات التي تجري بمنطقة شرق بورسعيد وأعمال التطوير بالموانئ، مشيدًا بالفكر العالي والمستوى المرتفع للطلبة، والذي تجسد في مشروعات التخرج المقدمة منهم، مؤكدًا أن الأكاديمية تلعب دور أساسي بالخبرات المتوفرة لديها في تنمية المحافظة بمختلف المجالات.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى أولياء الأمور على وقوفهم مع أبنائهم حتى حصدوا ثمار جهدهم وعرقهم، وطالب المحافظ أبنائه الطلاب تسخير كل الخبرات والمهارات العلمية التي حصلوا عليها أثناء دراستهم بالأكاديمية لصالح الوطن.

محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية يشهدان حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد

محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية يشهدان حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد