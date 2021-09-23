في 6 ليالي عرض ..نجوم «ديجافو» يعودون للمرة الرابعة على مسرح الهناجر الجمعة

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يعود نجوم العرض المسرحي «ديجافو» إلى خشبة مسرح الهناجر بدءا من غدا الجمعة الموافق 24 سبتمبر لتقديم الموسم الرابع، تحت إشراف قطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، وإنتاج مركز الهناجر للفنون بقيادة الفنان شادي سرور، العرض للكاتب السويسري أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحي «إثبات العكس»، وترجمة منحة البطراوي، وهو من إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

العرض بطولة حمزة العيلي واحمد سلكاوي ورحمة احمد ورشا جابر ويستضيف العرض في موسمه الرابع أحمد خشبة والذي يقف على خشبة المسرح لأول مرة، وعلي الجانب الآخر يستمر الموسم الرابع للعرض حتي يوم 27 سبتمبر، ليستمر العرض لمدة يومان ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشر للمهرجان القومي للمسرح.

وأشار أحمد فؤاد بعد أن حققت المواسم الثلاثة للعرض نجاحا كبيرا بأبطاله تامر نبيل ومحمد يوسف وابطاله الحاليين تم الإتفاق على الموسم الجديد خاصة بعد اختيار العرض ليكون عرضه ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، ويقوم العرض على فكرة عدم وجود أدلة كافية لإثبات وجهة نظر واضحة، كأنها مجموعة من الدوائر كل دائرة تمثل مستوى أعمق من الحدث، وبطل المسرحية إنسان بسيط ليس لديه طموحات للدخول في أي صراعات ويتجنب المشاكل، تتم محاولة تشكيكه في الحدث الأصلي وهو مطاردة مجموعة من المجرمين يريدون قتله لتورطه في أمر ما لا نعلمه، وصديقه الوحيد يقرر التخلي عنه في النهاية، لأنه غير متأكد هل هو مذنب أو العكس أسئلة وشكوك كبيرة تجعله يتأخذ قرار ويجلس منعزلا تماما بينما هم يصرون على توريطه بكل الأشكال.

وأضاف «النص مقروءاً يحتاج إلى كثير من الجهد لفك دلالاته وتقليبه على كافة الوجوه للخروج بمغزى أو معنى، لكنه في العرض المسرحي مال أكثر إلى البساطة غير المخلة، البساطة التي لم تكتف بالوقوف عند السطح، بل غاصت في العمق لتستخرج المخبوء خلف تلك الأحداث الغريبة التي يمر بها بطل العرض، الذي يميل إلى الكوميديا المعتمدة على الموقف لا على اللفظ، ما خفف كثيراً من جهامته وجفافه، وبسط صورته وإن كانت بشكل نسبي أيضاً، متسقاً مع موضوعه الرئيسي الذي يتبنى فكرة نسبية الحقيقة ولا يعترف بالحقائق المطلقة».

العرض يقوم بإعداده موسيقيا محمد عبدالله، وأزياء مروة عودة وإضاءة أحمد الدبيكي، وديكور أحمد أمين، ودعاية محمد ابراهيم، ومخرج منفذ أحمد رضا، ومساعدو الاخراج نانسي هشام ومها احمد ومحمد عبدالمحسن وابانوب فيكتور .