اليوم.. مؤتمر صحفي للمهرجان القومي للمسرح لكشف تفاصيل دورته الـ 14

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كتب- أحمد مصطفى

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا الليلة في الساعة السابعة مساءاً بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشر، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وبعض الفنانين المكرمين بالمهرجان.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عن العروض المشاركة وكيفية وآلية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم.