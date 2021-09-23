بدون إبداء أسباب.. مفيدة شيحة «أم العروسة» ترحل عن cbc

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كتبت- أحمد مصطفى

أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة رحيلها هن برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا» بعد مرور 10 سنوات قضتها في تقديم هذا البرنامج على شاشة cbc عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «بعد 10 سنين من النجاح، وداعا cbc، وداعا الستات ميعرفوش يكذبوا، وإلى لقاء».

والاعلامية مفيدة شيحة، قدمت برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على مدار 10 سنين الذي يذاع على قناة CBC، وتشارك في تقديمه الإعلاميتين منى عبدالغني وسهير جودة، ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

واحتفلت مفيدة، الشهر الماضى، بخطوبة ابنتها منة الله عماد وعبدالرحمن هشام، مالك شركة تسويق، حيث أقيم حفل الخطوبة وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين، ونشرت مفيدة شيحه صور من حفل الخطوبة على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «أنا كنت أم العروسة».