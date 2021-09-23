أحمد عنانى يستعد لطرح أغنية «فرفش»

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يستعد المطرب الشاب أحمد عناني لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «فرفش» على عدد من القنوات الفضائية المصرية والعربية والمنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ويتعاون أحمد عناني في أغنية «فرفش» مع الشاعر محمد عاطف والملحن أحمد يحي والموزع مدحت خميس، خاصة أن الأغنية تحمل طابعا من البهجة والتفاؤل وتدعو للأمل والتعامل مع الحياة بإيجابية، فيما تولى على الساير مصمم الأزياء الإشراف على إطلالة المطرب الشاب خلال تصوير الفيديو كليب.

كما يعقد عناني جلسة مع الملحن العراقي علي صابر خلال الفترة الحالية تهميدا للتعاون في أغنية جديدة يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عنانى طرح أغنيتين من قبل هما «أشتقتلك» و«ليه ضاقت»، كما شارك مع المطربة الكبيرة أصالة في الغناء معها في أكثر من حفلة قدمته خلالها للجمهور لاقتناعها بموهبته الفنية وصوته العذب.