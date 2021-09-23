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"القربي": اليوم الوطني 91 ذكرى الملحمة البطولية والتضحيات العظيمة

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"القربي": اليوم الوطني 91 ذكرى الملحمة البطولية والتضحيات العظيمة "القربي": اليوم الوطني 91 ذكرى الملحمة البطولية والتضحيات العظيمة
شيخ شمل قبائل الشقيق يرفع التهنئة للقيادة والشعب بهذه المناسبة

‬رفع شيخ شمل قبائل الشقيق هادي بن علي القربي، باسمه ونيابةً عن عرايف وأبناء قبائل الشقيق، أجمل التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، والشعب السعودي؛ بمناسبة اليوم الوطني 91.

وأعرب الشيخ هادي عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة العزيزة التي نستلهم من خلالها تاريخ الملحمة البطولية والتضحيات العظيمة بكل عزة وفخر للمؤسس الملك عبدالعزيز، وقال: لقد وحّد القلوب وجمع الفرقاء ووحد الوطن وجمع شتاته تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وصنع لبلادنا الغالية مجداً نضاهي به الأمم كافة.

وأضاف: إننا في هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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