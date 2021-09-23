التفاصيل الكاملة لجولة وزير النقل لمسار القطار السريع (العين السخنة / العلمين)

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أجرى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى وقيادات هيئة الأنفاق واستشاري المشروع والشركات المنفذة لمشروع قطار (العين السخنة -العلمين الجديدة- مرسى مطروح) بجولة تفقدية اليوم بدأت بتفقد المشروع في المسافة من محطة برج العرب بالإسكندرية وحتي مدينة العلمين بطول 67 كم تقريباً.

وتابع الوزير الأعمال التمهيدية لإنشاء الجسر وأعمال تحويل المرافق المتعارضة مع المسار ووجه بإزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد بخط. الإسكندرية /مطروح، حيث يمر المسار موازي للخط ويقع في حرم القطار الحالي وتقع عليها عدد من المحطات الهامة هي محطة برج العرب وهي أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وأيضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي وهي محطة للقطار السريع ومن كبري المحطات على الخط حيث إنها تتكون من عدد 6 سكك، ثم توجه الوزير إلى موقع محطة الحمام وهي محطة اقليمة التي ستخدم مدينة الحمام وعدد من القري بالساحل الشمالي وحيث تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي ثم بعد ذلك إلى محطة العلمين التي تخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي اضافة إلى حركة نقل البضائع من والي ميناء العلمين.

كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بمواقع سيدي عبدالرحمن والضبعة وفوكة وراس الحكمة والي مدينة مرس مطروح، حيث تقع تلك المحطات وسط هذه المدن وذلك لكي تخدم القاطنين أو العاملين في هذه المدن أو المترددين عليها حيث يمثل مرور القطار السريع في هذه المدن حافزا ايجابيا للاقبال على هذه المدن سواء للعمل فيها أو السكن بها أو انشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى ايدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة.

واطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمحطات التي تخدم محافظة الإسكندرية مثل محطة الإسكندرية التي تقع بالقرب من منطقة النزهة بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحطة العامرية التي تخدم كل من مدينة العامرية وسيدي كرير، كينج ماريوت، بالإضافة إلى قربها من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحطة الاستاد الجديدة والتي تقع بالقرب من استاد الجيش ومنطقة ماريا الجاري تنفيذها في محيط الاستاد، ثم تفقد الوزير الموقع المقترح لورشة العمرة الخفيفة بالقرب من مطار برج العرب وباقي قطاعات المشروع وحيث تم تحديد اماكن المحطات لتقوم بخدمة المناطق المحيطة بها مع مراعاة الخدمات المجاورة الحالية وسهولة الربط مع المحاور والطرق القريبة.

وأكد وزير النقل إن كافة الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالاضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي.

كما وحه وزير النقل بضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع وذلك للاخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أي تعارض في المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها.